أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

مطالبات بالتحقيق مع إيلون ماسك بسبب اتصال مع بوتين - أخبار كلمتك

مطالبات بالتحقيق مع إيلون ماسك بسبب اتصال مع بوتين - أخبار كلمتك

شروط الاشتراك في مزاد سيارات الجمارك - أخبار كلمتك

شروط الاشتراك في مزاد سيارات الجمارك - أخبار كلمتك

المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024 - أخبار كلمتك

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - سعر القصدير، سجل سعر القصدير نحو 31,823 دولارات للطن، اليوم، في البورصات العالمية.

 سعر القصدير اليوم الجمعة 

القصدير هو معدن فضي لين قابل للتشكيل يستخدم أساسًا في إنتاج اللحام وطلاء المعادن الأخرى لمنع التآكل، ويستخدم على نطاق واسع في الصناعة المعدنية في المجال البيئي والمستدامة، وخاصة في تركيبات الخلايا الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات. أكبر منتجي القصدير هم الصين وماليزيا وإندونيسيا وبيرو وتايلاند وبوليفيا وميانمار.

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما تم الاستغناء عن القصدير فيه واستبداله بمواد أخرى مثل استخدامه في صنع رقائق القصدير ومنها ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق