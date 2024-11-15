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الرئيسية مال واقتصاد

5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

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5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:05 مساءً -  تصدرت 5 قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) أداء البورصة بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 563 مليون جنيه. 

موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 541 مليون جنيه. 

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 417 مليون جنيه. 

البنوك بقيمة تداول بلغت 384 مليون جنيه. 

موارد البناء بقيمة تداول بلغت 301 مليون جنيه. 

 

تداولات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 31462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 38989 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13806 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 8407 نقاط، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 11667 نقطة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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