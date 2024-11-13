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ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 04:09 مساءً -  ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمئة في أكتوبر الماضي، بما يتفق مع التوقعات، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، حسب “ سكاى نيوز ”. 

التضخم الأساسي في أمريكا يرتفع بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر

 كما ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من المتوقع في سبتمبر، وهو ما يمثل توقفًا مؤقتًا في التقدم الأخير نحو تخفيف ضغوط الأسعار.

 

ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة

 جدير بالذكر أن  مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة– ارتفع 0.3% عن أغسطس، و3.3% عن العام الماضي، وفق ما أظهرته أرقام مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس.

 

ويرى الاقتصاديون أن المؤشر الأساسي أفضل لقياس التضخم من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي والذي ارتفع 0.2% عن الشهر السابق و2.4% عن العام السابق، وهو لا يزال أبطأ معدل سنوي منذ أوائل 2021 ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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