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البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:37 مساءً -  تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.271 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 31433 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38955 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13796 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 8326 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11581 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3233 نقطة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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