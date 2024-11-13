بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:21 مساءً - مصفاة الذهب، تعتبر مصفاة الذهب هي المكان الذي يتم فيه فصل الذهب عن المعادن الأخرى أو المخلفات، بعبارة أخرى، يتم تكرير الذهب حيث تعمل هذه الشركات عموما باستخدام المعادن الثمينة الخردة، وتقوم بإعادة تدويرها من خلال عملية التكرير، وفصلها إلى أشكالها النقية، وإعادة استخدامها.

كيف تتم إعادة تدوير الذهب ؟

وتستطيع مصافي الذهب إعادة تدوير واستخراج الذهب من معظم الخردة المعدنية التي تحتوي عليه، ومن الأمثلة على ذلك  الأجهزة الإلكترونية، والمجوهرات القديمة، بهذه الطريقة، يتم إعادة استخدام الذهب الموجود بالفعل في السوق، ويتم تقليل تأثير تعدين الذهب، وهو نشاط ملوث للغاية، كما أن عملية إعادة تدوير الذهب مريحة اقتصاديًّا مقارنة بعملية التعدين.

 

7a538a1541.jpg

 

 

خبير يكشف عن ميزات مصافى الذهب واليه عملها 

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال لــ “ كلمتك ”: إن الرخص القانونية لاستكشاف الذهب والخامات الأخرى سواء كانت من الفلزات الثمينة أو المعادن الصناعية في مصر تتطلب إنشاء مناطق صناعية، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على موادها الخام حاليًّا وتزود بها الناتج المحلي من خلال المدن المرتبطة بالخامات التعدينية.

اقرأ التالي: تبدأ من 1200 جنيه، أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء

 

 

نبيل فرج - كلمتك
نبيل فرج - كلمتك

 

هل تمتلك مصر مصفاة للذهب ؟  

وأضاف فرج: مصر تبني مصفاة ذهب حاليا، ليتم ربطها بمدينة الذهب الجديدة التي أعلنت عنها الدولة، وتم اختيار منطقة مرسى علم لإقامة المصفاة لأنها منطقة غنية بالخام، وذلك تطور هام جدا في قطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى إن مصفاة الذهب ليست استثمارًا مربحًا جدًّا، لكنه استثمار جيوسياسي هام، ولتكون المصفاة اقتصادية يلزمها العمل على إنتاج ذهب نحو 18 طنا سنويًّا، ومصر تنتج حاليًّا 16 طنًّا سنويًّا لكنها تعتمد على إعادة تدوير المشغولات الذهبية التي تمثل جزءًا هامًّا من ثقافة نحو 100 مليون مواطن في مصر، بالإضافة إلى الإنتاج القادم من السودان وكان معظمه يذهب لمجموعة مصفاة ذهب دبي ويمكن جذبه لمصر، والعامل الثالث أن كل عقود الاستكشاف والبحث خلال الأعوام الأخيرة، سيكون لها دور كبير في زيادة إنتاج مصر من الذهب ومعادن الأساس المصاحبة في السنوات المُقبلة، وهو ما يُعزز من أداء مصفاة الذهب.
ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق