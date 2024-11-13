ماذا تعرف عن مصفاة الذهب وهل تمتلك مصر واحدة منها؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:21 مساءً - مصفاة الذهب، تعتبر مصفاة الذهب هي المكان الذي يتم فيه فصل الذهب عن المعادن الأخرى أو المخلفات، بعبارة أخرى، يتم تكرير الذهب حيث تعمل هذه الشركات عموما باستخدام المعادن الثمينة الخردة، وتقوم بإعادة تدويرها من خلال عملية التكرير، وفصلها إلى أشكالها النقية، وإعادة استخدامها.

كيف تتم إعادة تدوير الذهب ؟

وتستطيع مصافي الذهب إعادة تدوير واستخراج الذهب من معظم الخردة المعدنية التي تحتوي عليه، ومن الأمثلة على ذلك الأجهزة الإلكترونية، والمجوهرات القديمة، بهذه الطريقة، يتم إعادة استخدام الذهب الموجود بالفعل في السوق، ويتم تقليل تأثير تعدين الذهب، وهو نشاط ملوث للغاية، كما أن عملية إعادة تدوير الذهب مريحة اقتصاديًّا مقارنة بعملية التعدين.

خبير يكشف عن ميزات مصافى الذهب واليه عملها

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال لــ “ كلمتك ”: إن الرخص القانونية لاستكشاف الذهب والخامات الأخرى سواء كانت من الفلزات الثمينة أو المعادن الصناعية في مصر تتطلب إنشاء مناطق صناعية، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على موادها الخام حاليًّا وتزود بها الناتج المحلي من خلال المدن المرتبطة بالخامات التعدينية.

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نبيل فرج - كلمتك

هل تمتلك مصر مصفاة للذهب ؟

وأضاف فرج: مصر تبني مصفاة ذهب حاليا، ليتم ربطها بمدينة الذهب الجديدة التي أعلنت عنها الدولة، وتم اختيار منطقة مرسى علم لإقامة المصفاة لأنها منطقة غنية بالخام، وذلك تطور هام جدا في قطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى إن مصفاة الذهب ليست استثمارًا مربحًا جدًّا، لكنه استثمار جيوسياسي هام، ولتكون المصفاة اقتصادية يلزمها العمل على إنتاج ذهب نحو 18 طنا سنويًّا، ومصر تنتج حاليًّا 16 طنًّا سنويًّا لكنها تعتمد على إعادة تدوير المشغولات الذهبية التي تمثل جزءًا هامًّا من ثقافة نحو 100 مليون مواطن في مصر، بالإضافة إلى الإنتاج القادم من السودان وكان معظمه يذهب لمجموعة مصفاة ذهب دبي ويمكن جذبه لمصر، والعامل الثالث أن كل عقود الاستكشاف والبحث خلال الأعوام الأخيرة، سيكون لها دور كبير في زيادة إنتاج مصر من الذهب ومعادن الأساس المصاحبة في السنوات المُقبلة، وهو ما يُعزز من أداء مصفاة الذهب.

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