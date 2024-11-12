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بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

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بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

بعد الانخفاضات الأخيرة نشتري ولا نبيع الذهب؟ خبير يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:12 مساءً - أسعار الذهب، كشف نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا وخبير المجوهرات، عن تطورات ومستقبل المعدن الأصفر في ظل الانخفاضات الأخيرة.

 

أسعار الذهب بالبورصة العالمية


وقال “نجيب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: نحن سوق مفتوح على العالم وأي تحرك أو انخفاض في البورصة العالمية يكون له انعكاس مباشر على الأسعار في مصر.

سعر أوقية الذهب

ولفت إلى أن سعر أوقية الذهب سجل حاليا 2593 دولار، وهذا سعر منخفض وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار بالسوق المحلية، مؤكدًا أن هناك تذبذبا في سوق الذهب حاليا ولا يوجد أي استقرار.

100 جنيه خلال ساعتين، تراجع كبير في أسعار الذهب بمحلات الصاغة

الذهب يترنح عالميًّا، هبط تحت مستوى الـ 2600 دولار للأوقية

نصيحة بشأن شراء الذهب

وأكد: أن السعر الحالي للذهب مناسب جدا للشراء وليس للبيع. 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21


بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3630 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 


سجل سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4150 جنيها للبيع.  


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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