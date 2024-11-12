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التصديري للصناعات الكيماوية يلتقي وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات في معرض "Paper World - أخبار كلمتك

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التصديري للصناعات الكيماوية يلتقي وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات في معرض "Paper World - أخبار كلمتك

التصديري للصناعات الكيماوية يلتقي وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات في معرض "Paper World - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:20 صباحاً - تفقد  الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الجناح المصري بمعرض "Paper World" بدبي،حيث التقى بممثل الجناح المصري بالمعرض محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
 

رحّب  الدكتور الزيودي بالمشاركة المصرية في المعرض مشيدا بأهمية التواجد المصري المستمر،واقترح زيادة مساحة الجناح المصري في الدورات القادمة لتوفير فرص أكبر للشركات المصرية. كما ناقش مع وفد المجلس سبل دعم الشركات المصرية للمشاركة في المعارض المقبلة وتذليل العقبات التي قد تواجهها.

زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والإمارات

تناول اللقاء أوجه التعاون التجاري وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والإمارات. ورافق الوزير في زيارته المدير التنفيذي لمعرض "Paper World"، حيث أبدى رغبة رسمية في توسيع مشاركة الشركات المصرية بالمعرض العام القادم وتوفير كافة التسهيلات لتحقيق ذلك.
 

وحضر الافتتاح من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية  علي صقر مدير خدمات المصدرين، ومن ممثلي الهيئة المصرية العامة للمعارض  محمد عطية. مدير الجناح المصري من الهيئة، وعلاء سالم مساعد مدير الجناح

ويُذكر أن المعرض يشهد هذا العام تنظيم اول جناح مصري للشركات الأعضاء في المجلس منذ 12 عامًا  فى دورته ال 14 باجمالى عددشركات 10 ومساحة ٢٠٠ متر مربع  من كبريات الشركات في قطاعات المعرض، منها تسع شركات متخصصة في تصنيع الأدوات المكتبية، الأقلام، والأحبار بأنواعها، إضافة إلى شركة واحدة متخصصة في تصنيع ورق الطباعة والورق الكربوني.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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