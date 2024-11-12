تحرك في أسعار النفط قبل تقرير "أوبك" الشهري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:34 صباحاً - تراجعت أسعار النفط بنحو طفيف في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وذلك في انتظار صدور التقرير الشهري لـ منظمة أوبك.

يأتي هذا الاستقرار بعد تراجع حاد في الأسعار خلال الجلستين السابقتين، والذي يعزى إلى خطة التحفيز الصينية التي جاءت أقل من المتوقع ومخاوف بشأن فائض المعروض.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا إلى 71.64 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20سنتًا إلى 67.84 دولار.

وكانت الصين قد أعلنت يوم الجمعة عن حزمة ديون بقيمة 10 تريليون يوان (1.40 تريليون دولار) لدعم الاقتصاد، إلا أن المحللين اعتبروها غير كافية لتحفيز النمو بشكل كبير.

من المتوقع أن يؤثر التقرير الشهري لأوبك، الذي سيصدر لاحقًا اليوم، على اتجاه أسعار النفط. ومن المتوقع أن تشير توقعات المنظمة لعام 2025 إلى انخفاض في الطلب على النفط، مما قد يزيد من الضغط على الأسعار.

في سياق متصل، ارتفع الدولار الأمريكي أمس، مما زاد من تكلفة السلع الأولية المقومة بالدولار، مثل النفط، بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. يأتي هذا الارتفاع في ظل انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع.

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