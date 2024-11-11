الذهب يواصل الهبوط مع ارتفاع الدولار وزيادة الرغبة بالمخاطرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:49 مساءً - تراجعت أسعار الذهب، الإثنين، لثاني جلسة على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وزيادة الإقبال على المخاطرة، مع توقع الأسواق أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نهجًا حذرًا في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

بحلول الساعة 11:12 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2662.59 دولار للأونصة.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2669.40 دولار.

ارتفاع أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة بعد أن سجل مكسبًا أسبوعيًّا الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الجمعة على أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية في عام.

احتمالات فرض رسوم جمركية

وفي الوقت نفسه، سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من خمسة أشهر بعد أن أثار فوز ترامب احتمالات فرض رسوم جمركية أعلى، وهو ما قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.32 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 977.65 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 987.59 دولار للأونصة.

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