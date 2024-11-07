الفيدرالي الأمريكي: تباطؤ التضخم واستقرار سوق العمل أبرز أسباب خفض الفائدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - كشف مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأسباب الحقيقية وراء التوجه نحو خفض الفائدة فى اجتماع اليوم الخميس.

حيث قالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في بيان الخميس، عقب اجتماعها الذي استمر يومين إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية".

وأشار صناع السياسات في الفيدرالي إلى هدوء أوضاع سوق العمل، بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

تخفيض اسعار الفائدة اليوم الخميس

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

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