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طن الصويا يسجل ارتفاعا جديدا، أحدث أسعار الزيت الخام بالأسواق - أخبار كلمتك

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طن الصويا يسجل ارتفاعا جديدا، أحدث أسعار الزيت الخام بالأسواق - أخبار كلمتك

طن الصويا يسجل ارتفاعا جديدا، أحدث أسعار الزيت الخام بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ ارتفع أسعار الصويا الخام والمكرر والمنزوع نحو 1000 جنيه.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

استقرار أسعار عباد الشمس والذرة والأولين بالأسواق

فيما سجلت أسعار الزيوت الخام الأخرى استقرارًا ملحوظًا، وتشمل استقرار سعر زيت عباد الشمس والذرة والأولين.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  1. بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 56 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 57 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 61 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  • بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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