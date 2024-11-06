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تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

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تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:03 مساءً - سعر الأرز، الأرز من المحاصيل الأساسية الاستراتيجية التي لا غنى عنها، ويبحث المستهلكون عن أسعار السلع الغذائية بشكل يومى، وسجلت أسعار الأرز، استقرارا ملحوظًا اليوم في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة

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سعر كيلو الأرز اليوم  الأربعاء 

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك

 يتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك،  بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

 

 سعر طن  الأرز الأبيض أرض المضرب


يصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب لنحو 22 ألف جنيه للطن.

 ويبلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن.

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سعر الأرز الشعير اليوم 

شهد سعر الأرز الشعير اليوم، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأرز الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع.

 

سعر  طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 


 سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة  اليوم نحو 15 ألف جنيه.

 

سعر  طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 


سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم  16 ألف جنيه.

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 انتهاء  موسم حصاد الأرز 

 

 وطبقا لتصريحات  حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال أنّ “موسم حصاد الأرز انتهى، والآن نحن في مرحلة تبييضه، والمساحات المنزرعة هذا الموسم مساحات كبيرة، تصل إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية”. 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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