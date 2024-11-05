حقيقة توقف إنتاج وبيع وشراء المشغولات الذهبية اليوم بسبب الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:47 مساءً - أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عدم توقف حركة البيع والشراء أو الإنتاج داخل المصانع للحظة واحدة.

وقال ردا عن توارد بعض الأخبار عن توقف أسواق الذهب اليوم عن العمل: إن العمل يتم على طبيعته في مصانع ومحلات الذهب من عمليات بيع وشراء.

وأضاف واصف، أن ما يحدث هو ترقب فقط لأسعار الذهب العالمية ونتائج الانتخابات الأمريكية، التي يليها تحديد السياسات الاقتصادية والنقدية القادمة للولايات المتحدة الأمريكية.

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء (آخر تحديث) ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

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