أسعار الذهب اليوم الإثنين 4/11/2024، آخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:46 مساءً - الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 10:30 م 11/4/2024 10:30:53 PM

ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4337 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3251جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30320 جنيهًا.

موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل

ومع اقتراب الاجتماع قبل الأخير للفيدرالي بشأن الفائدة خلال 2024، والمقرر له يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، توجد هناك حالة من الترقب في الأسواق العالمية، وبالتحديد الناشئة، حتى تتمكن من الحصول على انفراجة من الضغوط المستمرة التي عانت منها على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

مصير الفائدة الأمريكية في الاجتماعات المقبلة

وهناك العديد من التوقعات حول مصير الفائدة الأمريكية في الاجتماعات المقبلة، سواء المرتبطة بالعام الحالي، أو 2025، حيث تشير التوقعات أنه من المتوقع أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة 50 نقطة أساس خلال 2024، بالإضافة إلى الخفض بنسبة 1% خلال العام المقبل، و0.5% في عام 2026، في محاولة للسيطرة على التضخم وضبط الأسواق ومنع الاقتصاد من التعرض للركود.

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