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الرئيسية مال واقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع وزراء تجارة تركيا والسعودية والإمارات والمغرب والعراق وفلسطين تعزيز العلاقات - أخبار كلمتك

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وزير الاستثمار يبحث مع وزراء تجارة تركيا والسعودية والإمارات والمغرب والعراق وفلسطين تعزيز العلاقات - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يبحث مع وزراء تجارة تركيا والسعودية والإمارات والمغرب والعراق وفلسطين تعزيز العلاقات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:18 مساءً - شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الأربعين لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي بمنظمة التعاون الإسلامي COMCEC، والتي تعقد اجتماعاتها في إسطنبول يومي ٤-٥ نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة واسعة من وزراء تجارةً وممثلين عن ٥٧ دولة.

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وعلى هامش فعاليات المؤتمر التقى المهندس حسن الخطيب بوزراء تجارة كل من تركيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية والعراق وفلسطين، حيث ناقش معهم مجالات التعاون المشترك وسبل دفع العلاقات المتميزة وإزالة أية معوقات أمام المبادلات التجارية والاستثمارية بين مصر وهذه الدول.

 

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تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وخلال لقائه مع نظيره التركي، فقد وجه وزير التجارة التركي الدعوة للخطيب لزيارة تركيا خلال الربع الأول من العام القادم لعقد الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى، والتي تمثل الإطار الجامع للعلاقات التجارية والاستثماريّة بين مصر وتركيا.

وفي سياق متصل، وفي إطار حرص الوزير على الالتقاء بمجتمع الأعمال في تركيا، فقد التقى «الخطيب» أيضا رئيس اتحاد مصنعي الصناعات المغذية للسيارات ورئيس الاتحاد التركي للمصنعين المستقلين MUSIAD وكذا رؤساء عدد من المجموعات التركية الكبرى العاملة في قطاعات تصنيع السلع الاستهلاكية ومواد البناء والكيماويات والجلود والجيلاتين والحديد والصلب

 

 

 

وكذا في مجال إدارة الأصول والاستثمارات والتطوير الصناعي، والتي أسفرت عن تفاهمات هامة سواء لتوسع بعض من هذه المجموعات في استثماراتها في مصر أو الدخول إلى السوق المصري لأول مرة وتأسيس استثمارات جديدة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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