الجمارك تضبط معرضا شهيرا بتهمة الاتجار في سيارات الإفراج المؤقت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:29 مساءً - أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تمكن مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة من ضبط عدة مخالفات لسيارات مفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

ضبط مخالفات لسيارات مفرج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت

بناء على المعلومات سرية توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط (ادارة ضبط السيارات) بقيام معرض ت. ج للسيارات باستخدام سيارات معفاة من الجمارك في غير الغرض المعفاة من أجلة بالمخالفة لاحكام قانون الجمارك رقم / ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠.

وعلية تم تشكيل لجنة من السادة أحمد اسامة - مدیر تعريفة بالإدارة، تحت اشراف محمد عوض مدير إدارة ضبــط السيارات.

وبفحص المستندات تبين للجنة وجـــود مخالفات خاصة بتلك السيارات لاستخدامها فـــي غير الغرض المعفاة من أجله بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ۲٠٧ لسنة ۲۰۲۰

وبناء علية قـــرر عبد الناصر محمد علي رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد معرض ت.ج للسيارات وقد قام الممثل القانوني للمعرض بسداد مبلغ (١.٧٢٠.٥٨٩ ) مليون وسبعمائة وعشرون الف وخمسمائة وتسعة وثمانون جنيها.

وفي نفس الإطار تمكنت مكافحــة التهرب الجمركي بالقاهرة مـــن ضبط مخالفات لبعض السيارات المفرج عنها تحت نظام الاعفاءات الجمركية واستخدامها في غير الغرض بالمخالفة لاحكام قانون الجمارك رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۲۰، بناء على المعلومات السرية التي توافرت للإدارة العامة للتحريات والضبط (ادارة ضبط السيارات) بقيام شركة / ذ. ت. ك للسياحة بالافراج عن عدد من السيارات بنظام الاعفاءات الجمركية واستخدام تلك السيارات في غير الغرض المعفاة من آجلة بالمخالفة لاحكام قانون الجمارك رقم / ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وبناء علي تكليف السيد الأستاذ الدكتور مصطفي الكيلاني مدير عام أ. ع للتحريات والضبط.

وتم تشكيل لجنة من كل من أحمد أسامة مدیر تعريفة بالإدارة رضا صدقي رئيس قسم بالإدارة، تحت إشراف محمد عوض مدير ادارة ضبط السيارات وبفحص المستندات تبين وجود مخالفات خاصة بتلك السيارات لاستخدامها في غير الغرض بالمخالفة لاحكام قانون الجمارك رقم ۲٠٧ لسنة ۲۰۲۰.



وبناء عليه قرر عبد الناصر محمد علي رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ضد شركة ذ.ت.ك للسياحة وقامت الشركة بسداد مبلغ 150,000 جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة صور التهرب الجمركي.

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