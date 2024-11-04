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ارتفاع الطماطم والملوخية، أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور - أخبار كلمتك

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ارتفاع الطماطم والملوخية، أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور - أخبار كلمتك

ارتفاع الطماطم والملوخية، أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:26 مساءً -  أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

 «كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 11 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 17 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيها.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 14 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 14 جنيها.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 13 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 11 إلى 17 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 9 جنيهات إلى 11 جنيهات، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بسلة من 35 إلى 40 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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