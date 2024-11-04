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سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، استقرارا بجميع الأعيرة في تعاملات اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، في الأسواق المصرية، وفقًا لآخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4300 جنيه للبيع.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

 

الذهب - كلمتك 
الذهب، كلمتك 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

الذهب - كلمتك 
الذهب، كلمتك 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3230 جنيهًا.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

الذهب - كلمتك 
الذهب، كلمتك 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2515 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2150 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1615 جنيهًا للبيع.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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