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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 12:23 م 11/4/2024 12:23:00 PM

التحليل الفنى، كلمتك
التحليل الفنى، كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بحركة تداولات جلسة اليوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75%  عند مستوى 31063 نقطة
  • وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88%  عند مستوى 8208 نقاط.
  • وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76%  عند مستوى 11408 نقطة
  • وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8%  عند مستوى 3208 نقاط.

 

المؤشر الثلاثينى - كلمتك 
المؤشر الثلاثينى - كلمتك 

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 31063 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 32000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

 

المؤشر السبعينى - كلمتك 
المؤشر السبعينى - كلمتك 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا  عند المستوى 8208 نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 9000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 9000و9500  و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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