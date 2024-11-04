13.3 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:44 صباحاً - بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 13.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 964 مليون ورقة منفذة على 115 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 233.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2,304 مليون ورقة منفذة على 104 آلاف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 27.38 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 72.62 % خلال الجلسة.

تداولات بداية نوفمبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد 3 نوفمبر 2024، أولى جلسات شهر نوفمبر, وسجل رأس المال السوقي نحو 2.227 تريليون جنيه، لتربح نحو 19 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% عند مستوى 30833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 38206 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 13531 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% عند مستوى 8126 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% عند مستوى 11337 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47% عند مستوى 3183 نقطة.

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