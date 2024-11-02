362.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 04:44 مساءً - بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع نحو 362.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 6,365 مليون ورقة منفذة على 551 ألف عملية.



و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 247.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 4,987 مليون ورقة منفذة على 656 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي هذا وقد استحوذت الأسهم على 7.27 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات

/ اذون نحو 92.73 % خلال الأسبوع.

تداولات نهاية أكتوبر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الخميس 31 أكتوبر 2024، آخر جلسات شهر أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% عند مستوى 3168 نقطة.

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