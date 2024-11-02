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الخدمات المجانية في حساب بداية من البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

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الخدمات المجانية في حساب بداية من البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

الخدمات المجانية في حساب بداية من البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 04:44 مساءً - يتيح  حساب CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري في البنك التجاري الدولي عددا من الخدمات المجانية للعملاء.

ويقدم البنك التجاري الدولي الحساب للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل

وتشمل قائمة الإعفاءات والخدمات المجانية التي يقدمها الحساب للعملاء مايلي:

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online

فيما تضم خصائص الحساب ما يلي:

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

رسوم اشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا)
 

إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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