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الريال السعودي يكسر حاجز الـ 13 جنيها بالبنوك - أخبار كلمتك

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الريال السعودي يكسر حاجز الـ 13 جنيها بالبنوك - أخبار كلمتك

الريال السعودي يكسر حاجز الـ 13 جنيها بالبنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 03:53 مساءً - الريال السعودى، شهد سعر  الريال السعودي ارتفاعا كبيرا أمام الجنيه في  البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وذلك قبيل أيام من اجتماع صندوق النقد الدولي المرتقب، ليسجل نحو 13.04 جنيها للبيع فى البنوك المصرية. 

وتنشر "كلمتك" سعر  الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة.

 

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.02 جنيها للشراء.

13.04 جنيها للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري

12.98 جنيها للشراء.

13.04 جنيها للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

12.98 جنيها للشراء.

13.04 جنيها للبيع.

 

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.12  جنيها للشراء.

13.47  جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

13.01  جنيها  للشراء.

13.04 جنيها للبيع.

 

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ماذا تعرف عن الريال السعودى؟ 

الريال السعودي هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة - وجمعها هللات -، ويصدر الريال السعودى عن البنك المركزي السعودي، قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما أنه مرتبط بالدولار الأمريكي منذ 1986.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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