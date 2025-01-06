الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

رئيس وزراء الاحتلال: إيران هي التهديد الأكبر لـ تل أبيب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس وزراء الاحتلال: إيران هي التهديد الأكبر لـ تل أبيب - أخبار كلمتك

رئيس وزراء الاحتلال: إيران هي التهديد الأكبر لـ تل أبيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 07:51 مساءً - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن تل أبيب عرفت لسنوات أن إيران هي التهديد الأكبر لها سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها.

وتابع نتنياهو: "حرصنا على ضرب محور إيران بشكل قوي للغاية، ولكن هذا المحور لا يزال قائما وهناك قوى إضافية تدخل للساحة".

مكافحة التهدیدات وإحباط مختلف الفتن 

وأکد متحدث الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني أن بلاده مستعدة منذ فترة طویلة للمعارك الكبرى والمعقدة، وأن "سماء الأراضي المحتلة مفتوحة أمامها". 

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال نائيني في مؤتمر صحفي الیوم: "لاتزال الجمهوریة الإسلامية الإيرانية تواجه تهدیدات وفتن هجینة" لافتا إلى أن الشعب الإيراني کان رائدا في مكافحة التهدیدات وإحباط مختلف الفتن اعتمادا علی الهویة الدینیة والوطنیة".

وأضاف: "مواجهة التهدیدات والحرب المعلوماتیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات وأنواع الفتن الخطیرة هي الدروس التي تم تلقینها للعدو حتی الآن".

عملیة الوعد الصادق 3 تشكل جزءا صغیرا من قوة لا نهایة لها

وأردف: "عملیة "الوعد الصادق 3" تشكل جزءا صغیرا من قوة لا نهایة لها والعدو یعرف أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة بالنسبة لنا، ولا مانع أمامنا، ويمكننا أن نرد بشكل مضاعف وبأکثر دقة وسرعة ودمارا". وذلك وفق تعبيره.

وزعم الجنرال نائيني: "خلال الأسابیع القلیلة الماضیة وإثر التطورات الجدیدة في المنطقة شهدنا تحمسا زائفا وسوء فهم لدى العدو، وهو حاول من خلال الحرب الإدراکیة وصف التطورات الحالية بأنها إضعاف لـ إيران ونحن نعرف ما هو الواقع".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق