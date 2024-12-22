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الجولاني لـ جنبلاط: لن نتدخل في لبنان ونستبعد الثأر - أخبار كلمتك

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الجولاني لـ جنبلاط: لن نتدخل في لبنان ونستبعد الثأر - أخبار كلمتك

الجولاني لـ جنبلاط: لن نتدخل في لبنان ونستبعد الثأر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:01 مساءً - قال قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع،:  إن سوريا لن تتدخل بشكل سلبي في لبنان على الإطلاق، وإنها ستكون سندًا له.

وأضاف الجولاني، خلال لقائه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة و"سنبتعد عن الثأر، بينما قال جنبلاط إنه يجب التوجه إلى المحكمة الدولية لملاحقة نظام بشار الأسد.

هدية جنبلاط للجولاني 

وقدم جنبلاط  هدية لقائد العمليات العسكرية، أحمد الشرع، في زيارة تأتي عقب سقوط الأسد،  عبارة عن كتاب عن جده الأمير شكيب أرسلان.

وقبل وقت سابق من اليوم وصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، اليوم  الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة لمسؤول لبناني إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.

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والتقى جنبلاط مع رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير.

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جنبلاط يلتقي مع رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير

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والتقي جنبلاط بزعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الملقب بـ أبو محمد الجولاني في قصر الشعب في دمشق، فيما ارتدى الشرع بدلة خلال اللقاء. 

ويرافق جنبلاط وفد كبير من نواب كتلة اللقاء الديمقراطي وزراء حاليين وسابقين.

 

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ويعتبر جنبلاط منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005 من أشد المعارضين لنظام  بشار الأسد وشكل رأس حربة ما عرف بالرابع عشر من مارس الذي ضمت شخصيات سياسية لبنانية عارضت النظام السوري.

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وكان جنبلاط قد جرى اتصالًا مع أحمد الشرع، مهنئا إياه والشعب السوري بالانتصار على نظام القمع وحصوله على حريته بعد 54 عاما من الطغيان.

جنبلاط يشدد علي مشاريع التقسيم والعمل على بناء سوريا الجديدة 

وشدد جنبلاط والشرع على وحدة سورية بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم والعمل على بناء سوريا الجديدة الموحّدة، وإعادة بناء دولة حاضنة لجميع أبنائها كما اتفقا على اللقاء قريبًا في دمشق.

واعتبر الشرع أن جنبلاط دفع ثمنًا كبيرًا بسبب ظلم النظام السوري، بدءًا من استشهاد والده كمال جنبلاط، وكان نصيرا دائما لثورة الشعب السوري منذ اللحظة الأولى.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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