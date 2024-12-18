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خطوات على وقف إطلاق النار، كواليس التحركات المكوكية بين مصر وقطر لإنقاذ غزة - أخبار كلمتك

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خطوات على وقف إطلاق النار، كواليس التحركات المكوكية بين مصر وقطر لإنقاذ غزة - أخبار كلمتك

خطوات على وقف إطلاق النار، كواليس التحركات المكوكية بين مصر وقطر لإنقاذ غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - تشهد مفاوضات صفقة التبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، لحظات حرجة ما بين تسريبات حول قرب التوقيع وبيانات رسمية تبدد الآمال، الأمر الذي دفع الوسطاء فى مصر وقطر إلى تحركات مكوكية لإذابة الخلافات وتقريب وجهات النظر.

 

الأيام الأخيرة لمفاوضات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس

وفي أحدث تطور حول المفاوضات الجارية بين العواصم الثلاثة "القاهرة والدوحة وواشنطن"، قال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث، نشهد الأيام الأخيرة للمفاوضات، وخلال أسبوع سنعرف إلى أين نتجه.

 

وأوضح وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلي، أن الاتجاه في المفاوضات إيجابي لكن أي شيء يمكن أن يحدث، وتابع، المفاوضات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد.

 

فى ذات السياق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان، إن مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة تقترب من هدفها، في حين يجري مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، محادثات مع المسؤولين القطريين في العاصمة الدوحة.

 

وقال جيك سوليفان في تصريحات لشبكة "إم إس إن بي سي" الأربعاء، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق عبر ضغط الوسطاء والتزام إسرائيل وحركة حماس.

 

أسماء الأسرى وانتشار القوات الإسرائيلية أبرز الخلافات

وتابع، أن العقبات التي تحول دون ذلك تتعلق بالتفاصيل وتحديد أسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم وانتشار القوات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار، حسب تعبيره.

غزة، كلمتك

وكانت حركة حماس قد أكدت في بيان، أمس الثلاثاء، أنه في ظل ما تشهده الدوحة "من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطريين والمصريين فإن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".

 

كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي، قوله: إن مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك وصل إلى الدوحة للمشاركة في محادثات مع المسؤولين القطريين والمصريين والإسرائيليين.

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وفي تلك الأثناء، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي أن شروط صفقة التبادل المطروحة حاليًّا تتطابق بوجه عام مع المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكى جو بايدن في وقت سابق من العام الجاري.

 

لكن المصدر أوضح أن "ما تغير هو أن القوات الإسرائيلية قد تبقى في غزة مؤقتا في محوري فيلادلفيا ونتساريم"، وفق قوله.

 

نتنياهو يحتكر معلومات المفاوضات في دائرة ضيقة

هذا ونقلت القناة الـ12 العبرية، عن مصادر فى الاحتلال قولها، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحتكر المعلومات، ولا يطلع أحدا على تفاصيل المفاوضات سوى دائرة ضيقة جدًّا.

فى ذات السياق، كشفت صحيفة الإندبندنت" البريطانية، ملامح الاتفاق المرتقب توقيعه، مبينة، أن الهدنة ستكون مبدئيًا لمدة 60 يومًا، دون انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، ومن المرجح أن تنسحب قوات الاحتلال من مراكز المدن في غزة والطريق الساحلي، وسيأتي ذلك بعد مفاوضات مكثفة مطولة لمحاولة إنهاء الحرب التي استمرت 14 شهرًا.

 

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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