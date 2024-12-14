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برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل رئيس البلاد - أخبار كلمتك

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برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل رئيس البلاد - أخبار كلمتك

برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل رئيس البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 10:44 صباحاً -  صوت برلمان كوريا الجنوبية، اليوم السبت، على عزل رئيس البلاد يون سيوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «سكاي نيوز».

 

البرلمان الكوري الجنوبي يصوت اليوم على عزل رئيس البلاد

 وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "يونهاب" أن الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تعتزم اليوم السبت التصويت على مشروع قانون جديد لعزل الرئيس يون سيوك يول.

 

اكتمال النصاب القانوني في البرلمان

ووفقا للوكالة فقد تم إلغاء المقترح الأول لعزل يون يوم السبت الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمقاطعة معظم نواب حزب سلطة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه "يون" للتصويت. 

وأشارت الوكالة إلى أن إقرار مقترح عزل الرئيس يحتاج إلى  موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان، إلى جانب دعم 8 نواب من الحزب الحاكم على الأقل.

وحتى يوم الجمعة، أعرب 7 نواب من الحزب الحاكم علنا عن دعمهم لعزل "يون".

 

مقاطعة معظم نواب الحزب الحاكم للتصويت

جدير بالذكر أنه تم إلغاء المقترح الأول لعزل يون يوم الأحد الماضي بسبب مقاطعة معظم نواب الحزب الحاكم للتصويت، وقد تعهد الحزب الديمقراطي بالضغط من أجل تمرير عزل يون كل أسبوع، بعد سحب المقترح الأول.

وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى يوم الخميس الماضي مقترح عزل الرئيس يون سيوك يول، وتم عرض المقترح في الجمعية الوطنية في اليوم التالي، حيث زعموا أن إعلان يون للأحكام العرفية ينتهك الدستور والقوانين الأخرى.

 

مقترح عزل الرئيس يون سيوك يول

ويتضمن الاقتراح الثاني  "محاولة قوات الأحكام العرفية والشرطة  اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس، بينما تم حذف الادعاءات التي تستهدف السيدة الأولى كيم كيون هي، بما في ذلك تورطها المشتبه به في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في ترشيحات الانتخابات من خلال وسيط سياسي".

وإذا تم تمرير الاقتراح، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله، وفي حالة عزله سيكون يون هو ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في عام 2017.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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