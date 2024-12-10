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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على والد زوجة بشار الأسد - أخبار كلمتك

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على والد زوجة بشار الأسد - أخبار كلمتك

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على والد زوجة بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:35 صباحاً - أعلنت الولايات المتحدة أمس الإثنين فرض عقوبات على فواز الأخرس والد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إدراج فواز الأخرس على لائحة العقوبات بسبب "تقديمه دعما وتسهيلات لبشار الأسد في ما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات".


وولد الأخرس في مدينة حمص في سبتمبر 1946، وهو يحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، بحسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات.

وهو طبيب متخصص في أمراض القلب، ومارس الطب في لندن، حيث ولدت ابنته أسماء زوجة الرئيس الأسد.

وكان الأخرس الذي يقع عنوانه المسجل في منزل متواضع في غرب لندن، قد أدرج على لائحة عقوبات أمريكية عام 2020 إلى جانب أسماء وزوجته سحر وعدد من أفراد الأسرة الآخرين، حسبما ذكرت "فرانس برس".

 

الكرملين يكشف رسميا مكان الأسد وعائلته 

وكشف الكرملين، أمس أن قرار منح اللجوء للرئيس السوري  بشار الأسد،  إلى روسيا، صدر من قبل الرئيس فلاديمير بوتين شخصًا.

وكانت وسائل إعلام روسية، نقلت فى وقت سابق، عن مصدر في الكرملين، أن الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، وأن روسيا قدمت لهم حق اللجوء.

 

وكان مصير الأسد غير معلوم حتى اللحظة، وقد ترددت شائعات عدة حول ذلك.

فى ذات السياق، أعلنت  وزارة الخارجية الروسية، أنها تجري اتصالات بكافة فصائل المعارضة السورية، مؤكدة أن الرئيس بشار الأسد أصدر تعليماته بنقل السلطة بطريقة سلمية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان، "دعمها لجهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفقًا للقرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع".

 

القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى

وذكرت أن "القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى"، مؤكدة أنه "لا يوجد تهديد خطير لسلامتها".


وأشارت إلى، أن "الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح"، منوهة أن "الأسد أصدر تعليماته بنقل السلطة بطريقة سلمية".


ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف إلى "نبذ العنف وحل قضايا الحكم بالوسائل السياسية"، لافتة إلى أنها "على اتصال بكافة فصائل المعارضة السورية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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