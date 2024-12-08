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أفراد الجيش السوري يلقون بدلهم العسكرية في ساحة الأمويين بدمشق (صور) - أخبار كلمتك

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أفراد الجيش السوري يلقون بدلهم العسكرية في ساحة الأمويين بدمشق (صور) - أخبار كلمتك

أفراد الجيش السوري يلقون بدلهم العسكرية في ساحة الأمويين بدمشق (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:08 صباحاً -  تداولت وسائل التواصل الاجتماعى صورة بشأن قيام عناصر من الجيش السوري بإلقاء بدلهم العسكرية وسط ساحة الأمويين في دمشق، بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة، وسقوط نظام بشار الأسد.

فصائل المعارضة المسلحة سيطرت على العاصمة دمشق

يذكر أن فصائل المعارضة المسلحة سيطرت على العاصمة دمشق بعد ساعات من سيطرتها على مدينة حمص.

وأعلنت الفصائل السيطرة على العديد من المناطق الحساسة في العاصمة، بما في ذلك القصر الجمهوري ومبنى هيئة الأركان المسلحة ومبنى الإذاعة والتلفزيون، الذي بثت منه بيانًا أعلنت فيه "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".

دخول فصائل المعارضة السورية البوابة المسلحة الرئيسة للقصر الجمهوري

جدير بالذكر أن تداول الكثيرون مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى لدخول فصائل المعارضة السورية البوابة الرئيسة للقصر الجمهوري في العاصمة دمشق، وذلك بعد أن رحل الرئيس السوري بشار الأسد لوجهة غير معلومة حتى الآن، وفق ما أوردت صحف دولية.

وفى نفس السياق تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خروج رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي من منزله متوجهًا إلى فندق فورسيزون بدمشق برفقة بعض الأفراد المسلحين لتسليم السلطة.

لحظة اقتياد رئيس وزراء سوريا لتسليم السلطة للمعارضة

ويظهر الفيديو رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، ووزير الخارجية  بسام الصباغ، عند خروجهم من منزل رئيس الوزراء بدمشق مع رفقة مسلحين من المعارضة السورية، جماعة الفيلق الخامس من أهالي حوران، متوجهًا لفندق الفورسيزون، للاجتماع وتسليم المؤسسات السورية للمعارضة السورية المسلحة، حسبما جاء في مقطع الفيديو على لسان أحد مقتادي رئيس الوزراء السوري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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