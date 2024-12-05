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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:36 مساءً - نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله: "إن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا".

جيش الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا 

وفي السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يراقب الأحداث في سوريا ويستعد لكل السيناريوهات هجوميا ودفاعيا.

وفي هذا السياق اتهم الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ مخطط لإسقاط سوريا.

وقال الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في كلمة متلفزة اليوم الخميس: "إن العدوان الإسرائيلي على سوريا ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية".

نعيم قاسم يكشف موقف حزب الله من الصراع في سوريا 

وأضاف نعيم قاسم في كلمته: "أن الجماعات التكفيرية كانت أدوات لإسرائيل وأمريكا وسنكون في "حزب الله" إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان بما نتمكن منه".

وتابع نعيم قاسم: "نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل".

وذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على منع وجود المسلحين جنوب نهر الليطاني.

كلمة أمين عام حزب الله  نعيم قاسم 

وأوضح نعيم قاسم: "أن الحزب قوي ببنيته وشعبيته وتمثيله النيابي ولا علاقة لإسرائيل بعلاقتنا بالداخل وبالجيش اللبناني".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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