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نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة التطورات في سوريا - أخبار كلمتك

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نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة التطورات في سوريا - أخبار كلمتك

نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة التطورات في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعقد اجتماعًا أمنيًّا خاصًّا عبر الهاتف مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التطورات في سوريا.

 

نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًّا بسبب سوريا

وتراقب إسرائيل الوضع في سوريا من كثب في ضوء التطورات الأخيرة المتمثلة بوصول مقاتلين من هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها إلى حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، في سياق هجوم خاطف ضد القوات الحكومية.

 

هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها على مدينة سراقب

وحسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين: "هذا شيء نحتاج إلى متابعته عن كثب لنرى كيف يتطور، أي عدم استقرار في دولة مجاورة يمكن أن تكون له تأثيرات علينا".

وسيطرت هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها على مدينة سراقب في محافظة إدلب شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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