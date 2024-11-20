اليوم، ترامب يحسم منصب وزير الخزانة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:26 صباحاً - نقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيجري مقابلة مع المسؤول السابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش، والرئيس التنفيذي لشركة "أبوللو جلوبال مانجمنت" مارك روان، اليوم الأربعاء لاختيار المرشح لمنصب وزير الخزانة.

ونقلت شبكة "CNN" في وقت سابق عن مصدرين مطلعين أن ترامب قد يعلن عن مرشحه لشغل منصب وزير الخزانة اليوم الأربعاء.

وأضافت الشبكة أنه لم يتم اختيار مرشح بعينه للمنصب حتى الآن.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد أختار ليندا مكماهون، الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، لتولّي حقيبة وزارة التعليم.

وقال ترامب في بيان إن مكماهون هي "مدافعة شرسة عن حقوق الوالدِين".

وأضاف: "سنعيد التعليم إلى الولايات المتحدة، وليندا ستقود هذا الجهد".

وشغلت مكماهون منصب رئيسة إدارة الأعمال الصغيرة خلال الولاية الأولى لترامب بين عامي 2017 و2019، كما خاضت مرتين انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية كونيتيكت كممثلة عن الحزب الجمهوري لكنها لم تنجح.

وعملت مكماهون في مجلس التعليم بولاية كونيتيكت لمدة عام بدءا من عام 2009، وأمضت سنوات في مجلس أمناء جامعة ساكريد هارت في كونيتيكت.

ورشح ترامب أيضا الطبيب والشخصية التلفزيونية محمد أوز لقيادة مراكز الرعاية والخدمات الطبية بالولايات المتحدة.

وذكر ترامب في بيان: "سيكون الطبيب أوز قائدا في تحفيز الحد من الأمراض بحيث نحصل على أفضل نتائج في العالم مقابل كل دولار ننفقه على الرعاية الصحية في بلادنا العظيمة".

وتابع قائلا: "سيحدّ الطبيب أوز من الإهدار والاحتيال داخل الوكالة الأكثر إنفاقا في بلادنا، التي تمثل ثلث مخصصات الرعاية الصحية في البلاد، وربع ميزانيتنا الوطنية".

وأعلن ترامب أمس الثلاثاء أيضا أنه اختار هوارد لوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة "كانتور فيتزجيرالد" في "وول ستريت" وزيرا للتجارة.

وستوكل للوتنيك وفق ترامب "مسؤولية إضافية مباشرة عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة"، الهيئة المعنية بفرض الرسوم الجمركية.

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