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خارجية قطر تكشف عن أماكن قادة فريق حماس التفاوضي - أخبار كلمتك

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خارجية قطر تكشف عن أماكن قادة فريق حماس التفاوضي - أخبار كلمتك

خارجية قطر تكشف عن أماكن قادة فريق حماس التفاوضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:16 مساءً -  أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن قادة فريق حماس التفاوضي غير موجودين في العاصمة الدوحة حاليا، وهم يتنقلون بين عواصم مختلفة.

 

مكان قادة فريق حماس التفاوضي

 وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: إن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم؛ فستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.

وأكد المتحدث أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مشددا على أن الدوحة لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية.

 

وشدد الأنصاري على أن الموقف القطري ثابت وواضح وهو وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أن الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف.

 

الولايات المتحدة: لا ينبغي لأي دولة أن تستقبل مسؤولي "حماس"

 وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه لا ينبغي لأي دولة أن تستقبل مسؤولي حركة "حماس"، بعد تقارير صحفية تفيد بأن جزءا من قيادة الحركة غادر الدوحة إلى تركيا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر ردا على سؤال: "لقد بلغتنا في الأيام الأخيرة هذه المعلومات التي تقول إنهم انتقلوا إلى تركيا.

 ونود أن نقول للحكومة التركية بوضوح، كما فعلنا مع جميع دول العالم، إنه لم يعد من الممكن التصرف مع حماس وكأن شيئا لم يكن".

وأضاف ميلر "لا نعتقد أن قادة منظمة إرهابية شريرة يجب أن يعيشوا بشكل مريح في أي مكان"، ناهيك عن دولة عضو في الناتو، داعيا إلى تسليمهم إلى الولايات المتحدة.

 

قطر تعلق وساطتها لوقف إطلاق النار في غزة

وكانت قطر تستقبل المكتب السياسي لحماس لأكثر من عقد، وقد أقام فيها الرئيس السابق للحركة إسماعيل هنية، الذي اغتالته إسرائيل بهجوم في طهران في 31 يوليو الماضي.

وعلقت قطر مؤخرا وساطتها الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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