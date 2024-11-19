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رويترز: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان الأكثر جدية حتى الآن - أخبار كلمتك

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رويترز: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان الأكثر جدية حتى الآن - أخبار كلمتك

رويترز: المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في لبنان الأكثر جدية حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:00 صباحاً -  ذكرت وكالة رويترز، للأنباء، أن المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار فى لبنان أكثر محاولات إنهاء القتال جدية حتى الآن.

 

موافقة لبنان وحزب الله 

وأعلنت وكالة رويترز، موافقة لبنان وحزب الله على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات" على المضمون، إذ قدم لبنان رده المكتوب على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأمريكية في بيروت.

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تفاصيل المقترح الأمريكي

يتضمن المقترح الأمريكي وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، مع الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى حرب 2006. وينص القرار على نقل الأسلحة والمقاتلين التابعين لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني، بعيدًا عن الحدود مع إسرائيل بنحو 20 كيلومترًا.

 

ورغم موافقة لبنان على عدد من البنود، عارضت بيروت اقتراحًا بتوسيع لجنة مراقبة الهدنة لتشمل أطرافًا أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا. وفي تصريح لمسؤول لبناني، أوضح أن "الجانب اللبناني يصر على أن يتولى الجيش اللبناني وحده مسؤولية التعامل مع أي انتهاكات محتملة داخل الأراضي اللبنانية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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