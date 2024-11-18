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صاروخ تل أبيب، مشاهد توثق آثار هجوم منتصف الليل ضد إسرائيل (فيديو) - أخبار كلمتك

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صاروخ تل أبيب، مشاهد توثق آثار هجوم منتصف الليل ضد إسرائيل (فيديو) - أخبار كلمتك

صاروخ تل أبيب، مشاهد توثق آثار هجوم منتصف الليل ضد إسرائيل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:07 مساءً - شهدت منطقة تل أبيب، مساء اليوم الإثنين، وقوع عدد من الانفجارات أعقبت تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة، وتعليق حركة الطيران في مطار بن جوريون.

واندلع حريق ضخم في مول أيالون بمنطقة تل أبيب المحتلة، بعد إطلاق صواريخ من قبل المقاومة في لبنان، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

سقوط صاروخ في تل أبيب

بدورها، أعلنت شرطة الاحتلال إصابة 6 بجروح بين خطيرة ومتوسطة إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على بني براك شرق تل أبيب

وقالت الشرطة الإسرائيلية: "الصاروخ الذي سقط في بني براك في تل أبيب كبير الحجم.. والاعتراض الصاروخي في منطقة تل أبيب فشل والإصابة كانت مباشرة.. وهناك مخاوف من انهيار مبنى في رمات جان في تل أبيب عقب الإصابة المباشرة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، إغلاق مطار بن جوريون في تل أبيب.

 

انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء اليوم، إطلاق صواريخ من لبنان تجاه تل أبيب.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم، إلي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  فشل في اعتراض صاروخ أطلق على تل أبيب خلال الهجمات الصاروخية الأخيرة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في تل أبيب الكبرى.

 

انفجارات في تل أبيب

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك أنباء أولية عن إصابة حافلة في مدينة بني براك، الواقعة قرب تل أبيب، جراء أحد الانفجارات. 

 

 

إطلاق نحو 110 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق نحو 110 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل منذ الصباح.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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