شاهد بالصورة .. ظهور نجل صالح أحمد علي برفقة هذه الشخصية الجنوبية - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور نجل صالح أحمد علي برفقة هذه الشخصية الجنوبية - أخبار كلمتك

وزير الداخلية يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن - أخبار كلمتك

وزير الداخلية يلتقي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن - أخبار كلمتك

جولة بمعرض محركات وقطع غيار الطائرات المقام على هامش فعاليات الجمعية العمومية 56 للأفرا AFRAA - أخبار كلمتك

جولة بمعرض محركات وقطع غيار الطائرات المقام على هامش فعاليات الجمعية العمومية 56 للأفرا AFRAA - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ما تيجي سكة».. عزيز مرقة يطرح أحدث أغانيه بالتعاون مع أسماء أبو اليزيد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ما تيجي سكة».. عزيز مرقة يطرح أحدث أغانيه بالتعاون مع أسماء أبو اليزيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - عاجل.. زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - عاجل.. زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - شبورة مائية وأمطار.. الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - شبورة مائية وأمطار.. الطقس اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع «الأصفر» خلال التعاملات النهائية اليوم الإثنين 18نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:29 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع «الأصفر» خلال التعاملات النهائية اليوم الإثنين 18نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الخميس، جلسة حوارية مع عمرو سعد في مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

الخميس، جلسة حوارية مع عمرو سعد في مهرجان القاهرة السينمائى - أخبار كلمتك

منتخب رفع الأثقال يجري كشفا طبيا قبل المشاركة في بطولة العالم بالبحرين - أخبار كلمتك

منتخب رفع الأثقال يجري كشفا طبيا قبل المشاركة في بطولة العالم بالبحرين - أخبار كلمتك

عرض خرافي، هالاند يوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

عرض خرافي، هالاند يوافق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بعد استهداف منزل نتنياهو، حقيقة عقد مباحثات لإقالة رئيس الشاباك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد استهداف منزل نتنياهو، حقيقة عقد مباحثات لإقالة رئيس الشاباك - أخبار كلمتك

بعد استهداف منزل نتنياهو، حقيقة عقد مباحثات لإقالة رئيس الشاباك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 04:39 مساءً -  نفى مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لموقع "واللا"، صحة التقارير التي أشارت إلى وجود مباحثات حول إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك). 

ويأتي هذا النفي على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن مناقشات بشأن استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد البيان الرسمي أن هذه المزاعم عارية عن الصحة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الحادث أو التحقيقات المرتبطة به. 

 

مستقبل غزة

 فيما كشف الإعلام العبري عن خلاف عميق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه السياديين من ناحية، وقيادات المؤسسة الأمنية والمخابراتية من ناحية أخرى، حول أسلوب التعامل مع جبهة  غزة خلال الفترة المقبلة. 

 

ويأتي ذلك في ظل الضغوط التي يمارسها أهالي الأسرى الإسرائيليين على نتنياهو للموافقة على صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ويصر نتنياهو على القضاء على حركة حماس في قطاع غزة، وحتى تواجدها الخارجي وأماكن تمثيلها.

وفي هذا السياق نفى نفت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين،  ما تم تداوله عن انتقال قيادة حركة "حماس" للإقامة في تركيا. 

وبدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأحد إن عددًا من قيادات "حماس" قطر غادروا خلال الأيام الأخيرة وانتقلوا إلى تركيا. 

وتوقفت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بسبب تعنت إسرائيل وإصرارها على مواصلة العدوان على قطاع غزة.

وتعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المماطلة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حتى تولي الرئيس  دونالد ترامب مقاليد الحكم في أمريكا.

وتعهد ترامب بالقضاء على حركة حماس، وإسرائيل تنتظر من ترامب دعمها لتنفيذ مخططها لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

منظمة الغذاء العالمي: إسرائيل تمنع تشغيل المخابز في غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق