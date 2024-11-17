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لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح - أخبار كلمتك

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لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح - أخبار كلمتك

لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:39 مساءً - قال اللواء أركان حرب، محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، إن إسرائيل لجأت إلى قانون تجنيد الحريديم في جيشها للتغطية على الخسائر المرتفعة في قوات الجيش الإسرائيلي سواء في غزة أو لبنان.

 

عجز إسرائيل في استدعاء قوات الاحتياط

وأضاف «عبد المنعم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتيجة لهذه الخسائر الكبيرة في صفوف جيش الاحتلال أصبح هناك عجز في استدعاء قوات الاحتياط، ما استدعى تجنيد الحريديم، علما بأن الحريديم هو باب خلفي للتهرب من التجنيد من قبل الإسرائيليين.

 

السبب وراء إقالة جالانت

وتابع: «يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي تمت إقالته بسبب أنه يريد تجنيد الحريديم، ولم يمر الكثير بعد إقالته وتم تجنيدهم وهذا شيء عليه علامة استفهام»، مشيرًا إلى أن هناك ضغطا على حكومة الاحتلال من قبل الإسرائيليين بسبب تجنيد الحريديم.

تأثير تجنيد الحريديم على المجتمع الإسرائيلي

وأشار إلى أن المجتمع الإسرائيلي حوالي 9 ملايين من بينهم عمال الصناعات والسياحة والزراعة، وعندما ينفذ جيش الاحتلال عمليات يتم استدعاء كل هذه العمالة، وهذا يسبب تأثير كبير على جميع هذه الأنشطة والمجالات في إسرائيل.


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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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