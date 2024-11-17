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اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

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اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 06:40 صباحاً - غزة الآن، تمكنت وحدة الشاباك ولاهاف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية من القبض على 3 مشتبه بهم في إطلاق قنبلتين ضوئيتين بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا الليلة الماضية، وفق ما أوردته القناة 12 العبرية صباح اليوم الأحد.

وبحسب القناة، أمرت المحكمة المختصة بحظر نشر تفاصيل التحقيق وهوية المشتبه بهم لمدة 30 يوما، لمنع تعطيل التحقيق أو الإضرار به.


وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد كشفت مساء أمس السبت، عن إلقاء قنابل مضيئة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا شمالي تل أبيب.

وقال جهاز الأمن العام (الشاباك)، إن "هذا الحادث الخطير يشكل تصعيدًا كبيرًا، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة".

وفي أكتوبر الماضي تعرّض منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي لهجوم نفذته طائرة مسيرة، تبناه حزب الله، وباركتها حركة حماس، ووصفتها بالعملية "النوعية".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية حينها عن مصدر في مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا لحظة الحادثة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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