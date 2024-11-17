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أكسيوس: إسرائيل ستطلب من ترامب منع إيران من تطوير برنامجها النووي - أخبار كلمتك

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أكسيوس: إسرائيل ستطلب من ترامب منع إيران من تطوير برنامجها النووي - أخبار كلمتك

أكسيوس: إسرائيل ستطلب من ترامب منع إيران من تطوير برنامجها النووي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 06:08 صباحاً - الحرب على غزة ، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطلب دعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب لاتخاذ خطوات "أكثر صرامة" ضد إيران بما في ذلك العمل العسكري لمنعها من تطوير برنامجها النووي.

ووصف المسئولون الإسرائيليون مجمع بارشين العسكري الإيراني الذي سبق أن استهدفته إسرائيل بغارة جوية بأنه "عنق زجاجة" في برنامج إيران للأبحاث النووية، وقالوا إنه بدونها سيكون من الصعب على إيران تطوير جهاز نووي إذا اختارت القيام بذلك.

وأعرب المسئولون الإسرائيليون عن اعتقادهم بأن فوز ترامب في الانتخابات "جعل الإيرانيين يعيدون التفكير في ردهم على الضربة الإسرائيلية الأخيرة"..

وكان الموقع قد نقل عن متحدث باسم السيناتور الجمهوري القريب من ترامب ليندسي جراهام، أن الأخير قال لنتنياهو خلال اجتماع في القدس يوم أمس السبت "افعل ما عليك فعله" من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وأشار الموقع إلى أن غراهام كان في السنوات الأخيرة مؤثرًا للغاية في تشكيل سياسات ترامب في الشرق الأوسط.

وحسب "أكسيوس" فقد التقى جراهام أمس السبت مع نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس. ولم يصدر نتنياهو وكاتس أي تصريحات حول الاجتماع.

ونقل الموقع عن بيان لغراهام بعد الاجتماع أنه "من مصلحة أمريكا ضمان عدم امتلاك النظام الإيراني لسلاح نووي. هذه لحظة حرجة وخطيرة لأصدقائنا في إسرائيل والعالم بأسره. من الضروري أن يُنظر إلى الولايات المتحدة ويُسمع صوتها على أنها تدعم إسرائيل ضد التهديد القادم من إيران".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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