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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بسبب منشورات دعائية - أخبار كلمتك

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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بسبب منشورات دعائية - أخبار كلمتك

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بسبب منشورات دعائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 05:20 صباحاً - قالت كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية ستدفع "ثمنا غاليا" جراء إرسالها في اليوم السابق منشورات دعائية عبر الحدود، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو، التي تشغل منصب نائب مدير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، قولها في بيان، إن الشطر الجنوبي أسقط "أنواعا مختلفة من منشورات التحريض السياسي والأشياء القذرة" قرب الحدود وداخل البلاد أمس السبت.

وأضافت "ندين بشدة الأعمال المشينة والقذرة لجمهورية كوريا الجنوبية التي ارتكبت مجددا أعمالا استفزازية وتحريضا سياسيا ضد كوريا الديمقراطية في تجاهل لتحذيراتنا المتكررة".

وجاء الرد الكوري الشمالي الغاضب ردا على قيام نشطاء من كوريا الجنوبية بإرسال بالونات عبر الحدود تحمل منشورات دعائية مناهضة لبيونج يانج وسلعا استهلاكية كورية جنوبية.

ووفق كيم يو فإن قوات الأمن الكورية الشمالية أغلقت المناطق التي عثر فيها على المنشورات وأنها تقوم بالتخلص منها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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