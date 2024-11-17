محلل سياسي: من المبكر الحكم على ما سيفعله ترامب بشأن الحرب في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:45 صباحاً - قال عادل محمود، المحلل السياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد مرحلة انتقالية في السلطة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هناك إدارة أمريكية ترغب في التعامل مع ملف غزة بشكل مغلق أم مفتوح؟ فهذا الأمر في غاية الأهمية، وهل هناك جهود أمريكية تهدف إلى إنهاء ملف غزة، أم ستترك الأمور مفتوحة؟.

بقاء نتنياهو في المشهد السياسي

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بقاء نتنياهو في المشهد السياسي يعتمد على إنجازاته في احتلال غزة، مؤكدا أنه إذا كان السيناريو يتجه نحو توسيع الاحتلال في شمال غزة أو في جميع أنحاء القطاع، فهذا مؤشر خطير.

رؤية ترامب بشأن غزة

ولفت إلى أن الوضع في غزة في دائرة الخطر، وأعتقد أنه من المبكر الحكم على ما ستفعله الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث ينتظر بايدن ليرى ماذا ستفعل إسرائيل بشأن غزة.

وأشار إلى أن تحركات الجنرالات هي خطة دولية وليست محلية، لأن الهدف هو استغلال الثروات في شمال غزة، لافتا إلى أن هناك حديثا عن إدارة جديدة في غزة تشمل حماس وفتح، وقد يكون هناك طرف ثالث يدير مستقبل غزة.

وأشار إلى أن دونالد ترامب لا يبدو أنه يمتلك الحل السحري لإنهاء الحروب، متابعا: في السياسة الأمريكية يتم تسليم الملفات للرئيس الجديد، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، وسيكون التركيز أكثر على غزة بشكل خاص، لأنها تمثل مقياسًا للجهود الدبلوماسية الأمريكية.



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