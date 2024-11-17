شاهد، لحظة إلقاء قنبلة ضوئية على منزل نتنياهو في قيساريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:13 صباحاً - غزة الآن، نشرت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، مقاطع مصورة لعملية استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقنابل مضيئة أمس السبت.

وفي وقت سابق، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء أمس السبت عن إلقاء قنابل مضيئة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا شمالي تل أبيب.

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) https://twitter.com/ajmubasher/status/1857907558872141893?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال جهاز الأمن العام (الشاباك)، إن "هذا الحادث الخطير يشكل تصعيدًا كبيرًا، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة".

وعلق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، اليوم الأحد، على استهداف منزل رئيس الوزراء قائلا: "أدين بشدة إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء".

وقال في منشور على منصة إكس: "محاولات الاعتداء على رموز الحكومة القادمة من وسطنا هي أخطر من محاولات عدونا، ومن واجب القوات الأمنية القبض فورًا على المخالفين وتقديمهم للعدالة".

وفي أكتوبر الماضي تعرّض منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي لهجوم نفذته طائرة مسيرة، تبناه حزب الله، وباركتها حركة حماس، ووصفتها بالعملية "النوعية".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية حينها عن مصدر في مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيسارية وقت انفجار المسيرة.

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