استشهاد 5 من أسرة لبنانية بغارة إسرائيلية على عين قانا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:37 مساءً - أفادت مصادر، اليوم الجمعة، باستشهاد 5 أفراد من أسرة واحدة في لبنان، جراء استهداف منزلهم بـغارة إسرائيلية في "عين قانا".

استشهاد عائلة لبنانية

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "العدو الإسرائيلي ارتكب مساء اليوم مجزرة في بلدة (عين قانا) في منطقة إقليم التفاح".

وأوضحت أن "المواطن نعمة الله حسين ملاح وزوجته وأولادهم الثلاثة قتلوا عندما استهدف الطيران الحربي المعادي منزلهم".

وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن "الغارة الجوية الإسرائيلية دمرت منزل العائلة وقضوا فيه جميعهم".

استشهاد وإصابة 236 مدنيا في قصف إسرائيلي على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية بجنوب لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.