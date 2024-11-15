إيلون ماسك يتدخل لتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:40 صباحاً - التقى الملياردير إيلون ماسك، المقرب من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سفير إيران لدى الأمم المتحدة في محاولة لنزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة أمس الخميس عن مصدرين إيرانيين لم تسمّهما قولهما: إن اللقاء بين أغنى رجل في العالم والسفير أمير سعيد إيرواني كان "إيجابيًا".

وذكرت الصحيفة أن الرجلين التقيا لأكثر من ساعة في مكان سري الإثنين الماضي.

إعفاءات من العقوبات الأمريكية

كما حض السفير الإيراني ماسك في اجتماعهما على السعي للحصول على إعفاءات من العقوبات الأمريكية، وتدشين أعمال تجارية في طهران، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية.

وجاء لقاء ماسك مع السفير الإيراني بطلبٍ من الأول، لكن الإيرانيين هم من حددوا مكان اللقاء الذي دام ساعة، وهذا يشير إلى دور ماسك في إدارة ترامب.

وعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى إيلون ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، مهمة قيادة وزارة مستحدثة تعنى بـ"الكفاءة الحكومية" مهمتها خفض الهدر.

وقال ترامب في بيان قبل يومين عن ماسك وراماسوامي: "هذان الأميركيان الرائعان سيمهدان معًا الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الفدرالية (...) وهو أمر ضروري لحركة إنقاذ أميركا".

وضمن السياق، قالت الناطقة باسم حملة انتقال السلطة ضمن فريق ترامب إن الرئيس المنتخب وعد بأن يكون عهده عهد سلام، وسينزع التوترات في العالم، وهذا ما سيفعله بمجرد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة".

ويبعث اللقاء بين ماسك وسفير إيران إشارة مبكرة إلى أن ترامب جاد بشأن إجراء حوار مع إيران وعدم الركون إلى النهج الأكثر تشددًا الذي يفضله العديد من المحافظين في حزبه الجمهوري وكذلك إسرائيل.

ويظهر هذا مجددًا النفوذ الاستثنائي لمالك شركة تيسلا ومنصة إكس، بحضوره الدائم إلى جانب ترمب ومشاركته بالمكالمات الهاتفية للرئيس المنتخب مع زعماء العالم كما ظهر في المكالمة بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

إيران مستعدة للتعاون

وخلال فترة ولايته الأولى (2017-2021)، انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم خلال عهد سلفه باراك أوباما، وسعى بدلًا من ذلك إلى اتباع سياسة "الضغوط القصوى" على طهران التي شملت إجبار الدول على عدم شراء النفط الإيراني.

لكن ترامب يقدم نفسه باعتباره رجل الصفقات، وخلال حملته الأخيرة أعرب عن انفتاحه على الدبلوماسية رغم دعمه المعلن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أمر بشن ضربات عسكرية على إيران.

كما أن إسرائيل ما تزال تلوّح بضرب أهداف إستراتيجية لإيران، لكن من غير الواضح ما إذا كانت تل أبيب ستقدم على هذه الخطوة في ظل إدارة أميركية انتقالية.

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