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القمة العربية الإسلامية، وزير الخارجية: لن يتحقق السلم والأمن لأي بلد دون إقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

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القمة العربية الإسلامية، وزير الخارجية: لن يتحقق السلم والأمن لأي بلد دون إقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

القمة العربية الإسلامية، وزير الخارجية: لن يتحقق السلم والأمن لأي بلد دون إقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:59 مساءً - الأحد 10/نوفمبر/2024 - 03:45 م 11/10/2024 3:45:01 PM

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، كلمتك

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية المقرر عقدها غدًا بالرياض، حيث ألقى مداخلة تضمنت عدة عناصر أهمها إدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لأكثر من عام وسط صمت دولي غير مقبول، واستمرار الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدًا ضرورة وقف هذا العدوان بصورة فورية، واستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات بشكل غير مشروط وكامل للقطاع، مشددًا على عدم قبول وجود دولة فوق القانون وغير قابلة للمحاسبة.
كما أعرب وزير الخارجية عن إدانته للإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا والاعتداءات على قوات اليونيفيل، والتي تمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسط عجز من مجلس الأمن. 

 

الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١

وأدان العدوان على لبنان، مشددًا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، وتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، بالإضافة إلى انتخاب رئيس توافقي للبنان دون إملاءات خارجية.
وأكد الوزير عبد العاطي على أن غطرسة وأوهام القوة لن تحقق السلم والأمن لأي دولة أو للمنطقة بشكل عام، وأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة والمشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعلى خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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