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نتنياهو يعترف بمسئوليته عن تفجير أجهزة البيجر واغتيال نصر الله - أخبار كلمتك

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نتنياهو يعترف بمسئوليته عن تفجير أجهزة البيجر واغتيال نصر الله - أخبار كلمتك

نتنياهو يعترف بمسئوليته عن تفجير أجهزة البيجر واغتيال نصر الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:14 مساءً -  أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تحمل خلال اجتماع الحكومة مسؤولية الهجمات بتفجير أجهزة الاستدعاء “البيجر”  في ‎لبنان.

 

تفجير أجهزة الاستدعاء واغتيال نصر الله

 ونقلت هيئة البث عن نتنياهو بشأن تفجير أجهزة الاستدعاء في ‎لبنان: "لم أصغ إلى التحذير بأن واشنطن ستعارض العملية.. وعملية تفجير أجهزة الاستدعاء واغتيال نصر الله تمت رغم معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية".

 

إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت

 في سياق متصل، وجه رئيس الاستخبارات العسكرية السابق في جيش الاحتلال، آموس يدلين، انتقادات شديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلًا إنه "لم يتعلم من الماضي" بعد إقالته وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت وسط أزمة متعددة الجبهات. 

وأكد يدلين أن قرار إقالة جالانت يضر بالأمن القومي ويفتح الباب أمام "انقسامات داخلية قد تؤدي إلى كارثة أمنية".

وأشار يدلين إلى أن جالانت كان قد عارض قانون التهرب من الخدمة العسكرية وحرص على تمرير صفقة تبادل، وهي مواقف عكست التزامه بالأمن القومي، مضيفًا أن إقالته وسط هذه التوترات سيعزز استغلال الأعداء للأزمة الداخلية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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