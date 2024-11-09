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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43 ألفا و552 شهيدا - أخبار كلمتك

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43 ألفا و552 شهيدا - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43 ألفا و552 شهيدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 03:26 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43552، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيانٍ، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 102765 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيًا، وإصابة 81 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

.. وما أدراك ما غزة

قصف إسرائيلي يستهدف نازحين في مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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