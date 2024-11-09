إخلاء مقار انتخابية في ماريلاند وكاليفورنيا بعد تهديدات بوجود قنابل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 03:13 مساءً - أفادت السلطات في ولايتي ماريلاند وكاليفورنيا الأميركيتين بأن عددًا من المقار الانتخابية بالولايتين تلقى تهديدات بوجود قنابل أمس الجمعة، مضيفة أن مسؤولي إنفاذ القانون يحققون في الأمر.

وجاءت هذه التهديدات في الوقت الذي كان فيه العاملون في الانتخابات في ماريلاند يحسبون بطاقات الاقتراع البريدية المتبقية.

تهديدات جبانة

وقال مدير الانتخابات بالولاية جاريد ديمارينيس: إن التهديدات أدت إلى إخلاء بعض المباني.

ووصف ديمارينيس التهديدات بأنها "جبانة"، مضيفًا أن المسؤولين المحليين سيستأنفون فرز الأصوات اليوم السبت.

وتبين آخر النتائج التي نشرت للانتخابات الرئاسية الأميركية حصول الرئيس المنتخب دونالد ترمب على 301 صوت انتخابي، متجاوزًا بكثير العدد المطلوب للفوز على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس وهو 270 صوتًا، وحصول نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس على 226 صوتًا، وفق شبكات الإعلام الأميركية.

وكانت نيفادا آخر ولاية يتم الإعلان عن فوزه بها الجمعة وحصوله على ستة أصوات انتخابية. وهي ولاية أخرى متأرجحة صوتت لصالح جو بايدن في عام 2020.

وهذه هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يتم فيها توجيه تهديدات ضد العاملين في الانتخابات في ماريلاند.

وأفادت الشرطة عبر منصة إكس بالقول: "إدارة شرطة مقاطعة بالتيمور على علم وتحقق حاليًا في التهديد بوجود قنبلة الذي تلقاه عبر البريد الإلكتروني مكتب مجلس الانتخابات في مقاطعة بالتيمور".

وأضافت لاحقًا أن التحقيق خلص إلى أن هذا التهديد لا أساس له من الصحة.

وفي مقاطعة أورانج بكاليفورنيا، تلقى مكتب تسجيل الناخبين تهديدًا بوجود قنبلة بأحد مكاتب سانتا آنا، وتم بعد ذلك إخلاء مبنى المكتب والتفتيش باستخدام كلاب مدربة على كشف القنابل.

وقال المسؤولون إنه لم يتم العثور على أي متفجرات، مضيفين أن العمليات العادية ستستأنف اليوم السبت.

أشار مكتب تسجيل الناخبين في مقاطعة ريفرسايد بكاليفورنيا إلى أنه تم إخلاء مبنى الفرز المركزي أيضًا بسبب تهديد، ولم يعثر فريق المفرقعات على أي متفجرات.

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