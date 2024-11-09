وزير خارجية إيران: النظام الصهيوني يهدد أمن العالم كله وليس المنطقة فقط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن النظام الصهيوني يهدد أمن العالم كله وليس المنطقة فقط ويرتكب جرائم حرب، مشيرًا إلى أن المقاومة هي الطريق الوحيد للوصول إلى العدالة.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات كبيرة لضمان السلم في المنطقة، مضيفًا أن نصر الله كان يؤمن بالدبلوماسية إلى جانب المقاومة للحفاظ على السلام والأمن.

وقال "إذا توسعت الحرب فإن آثارها لن تقتصر على المنطقة وحدها".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات إلى لبنان يجب أن يكونا أولوية للمجتمع الدولي، قائلًا: "سنقف إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني وندعم حقهم في مواجهة الاحتلال".

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