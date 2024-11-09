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وزير خارجية إيران: النظام الصهيوني يهدد أمن العالم كله وليس المنطقة فقط - أخبار كلمتك

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وزير خارجية إيران: النظام الصهيوني يهدد أمن العالم كله وليس المنطقة فقط - أخبار كلمتك

وزير خارجية إيران: النظام الصهيوني يهدد أمن العالم كله وليس المنطقة فقط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن النظام الصهيوني يهدد أمن العالم كله وليس المنطقة فقط ويرتكب جرائم حرب، مشيرًا إلى أن المقاومة هي الطريق الوحيد للوصول إلى العدالة.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات كبيرة لضمان السلم في المنطقة، مضيفًا أن نصر الله كان يؤمن بالدبلوماسية إلى جانب المقاومة للحفاظ على السلام والأمن.

وقال "إذا توسعت الحرب فإن آثارها لن تقتصر على المنطقة وحدها".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات إلى لبنان يجب أن يكونا أولوية للمجتمع الدولي، قائلًا: "سنقف إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني وندعم حقهم في مواجهة الاحتلال".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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