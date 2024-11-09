أول رد رسمي من إيران على اتهام تورطها بمحاولة اغتيال ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 08:53 صباحاً - محاولة اغتيال ترامب، نفت إيران، اليوم السبت، الاتهامات الأمريكية لها بالضلوع بمخططات اغتيال، وخصوصًا، الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وقالت إنها عارية عن الصحة.

وقالت إيران: إن الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة بالضلوع في مخططات اغتيال في الولايات المتحدة تستهدف بصورة خاصة الرئيس المنتخب دونالد ترامب "لا أساس لها إطلاقًا"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن "المزاعم التي تفيد بأن إيران ضالعة في محاولة اغتيال تستهدف مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين عارية تمامًا عن الأساس"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الوزارة.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تكرار هذا الادعاء في الوقت الحالي بأنه "مؤامرة مقززة من قبل الأوساط الصهيونية والمناهضة لإيران" لتعقيد القضايا بين الولايات المتحدة وإيران.

واعتبر إسماعيل بقائي أن ادعاء بدور إيراني في محاولة اغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين أو حاليين، لا أساس له من الصحة ومرفوض تمامًا.

وأشار إلى اتهامات مماثلة في الماضي والتي رفضتها طهران بشكل كامل و"ثبت كذبها"، على حد قوله.

وأكد بقائي في الوقت نفسه أن إيران "ستستخدم كافة الوسائل المشروعة والقانونية على المستوى الداخلي والدولي لتحقيق حقوق الشعب الإيراني".

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